Il Grifone torna in campo. Il Secolo XIX apre su Genoa-Cagliari: "De Rossi vuole l'aggancio"

Il Secolo XIX oggi in edicola in prima pagina dedica spazio anche allo sport e al Genoa, protagonista di uno dei posticipi della ventesima giornata. Il Grifone infatti questo pomerggio scenderà in campo al Ferraris, dove se la vedrà contro il Cagliari in uno scontro salvezza delicatissimo. Il tecnico Daniele De Rossi andrà a caccia proprio dell'aggancio sui sardi, che godono di un vantaggio di tre lunghezze sul Genoa, terzultimo con 16 punti in classifica.

I liguri ovviamente proveranno a raccogliere un risultato positivo dopo il pareggio maturato contro il Milan a San Siro ma sono pure alla ricerca di una vittoria, che non matura da ben cinque turni consecutivi. L'ultimo successo del Genoa infatti risale all'8 dicembre, quando l'Udinese fu sconfitto per 1-2 al Bluenergy Stadium. Tra i protagonisti più attesi Lorenzo Colombo, in gol contro il Diavolo e a caccia della terza rete di fila.

Il centravanti guiderà l'attacco genoano insieme a Vitinha, in vantaggio su Ekhator. In porta confermato Leali, con Ostigard centrale e Vasquez e Marcandalli braccetti. In cabina di regia Malinovskyi, con Frendrup e Thorsby come mezzali mentre sulle corsie ancora spazio per Martin e Norton-Cuffy. Una sfida molto importante per il Genoa, che vuole l'aggancio e soprattutto punta ad un successo da regalare ai propri tifosi.