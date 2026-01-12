McTominay frena la capolista, QS in prima pagina: "Bella Inter, cuore Napoli"

È stato uno show a San Siro. "Bella Inter, cuore Napoli", il sunto in prima pagina del Quotidiano Sportivo all'indomani del pareggio per 2-2. Una rasoiata di Dimarco e la zampata di prima intenzione di McTominay hanno acceso il primo tempo, poi il rigore di Calhanoglu ha illuso i tifosi nerazzurri, per la remuntada nuovamente su sigillo dello scozzese ex Manchester United. Il campionato, così come la corsa Scudetto, restano apertissime.

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato così in conferenza stampa post-partita: "Cosa ho imparato da Conte? Ero focalizzato sulla squadra per non perdere la lucidità. Lui ha fatto vedere quello che vale, ha vinto tanto, è un vincente. Noi giovani possiamo solo imparare e ammirare da lui".

Antonio Conte invece è stato espulso, al suo posto è intervenuto il vice Cristian Stellini: "Il rosso? Momento di frustrazione, molte volte queste reazioni non si vedono. Non abbiamo visto l'episodio del rigore nel dettaglio e nessuno poteva sapere cos'era successo. Noi non giudichiamo l'episodio. Io sono qua a dire che quello è stato un momento di frustrazione legato al gol".