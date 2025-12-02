Cremonese corsara al Dall'Ara, Corriere di Bologna: "Tonfo a sorpresa, non basta Orsolini"
"Tonfo a sorpresa, Bologna ko al Dall'Ara" è il titolo che si legge nella prima pagina del Corriere di Bologna oggi in edicola in merito alla sconfitta di ieri sera contro la Cremonese per 3-1. Il Bologna crea e concede molto, come contro il Salisburgo, ma stavolta sono gli avversari a segnare e i rossoblù a sbagliare: la Cremonese trova i gol di Payero e Vardy, non basta il rigore trasformato da Orsolini. Si ferma a 12 la serie di risultati utili di fila.
