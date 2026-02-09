Da 0-2 a 2-2 al 96' con la Lazio, Tuttosport in prima pagina: "Juve cuore e rabbia"

In occasione della prima pagina odierna, questo è il titolo principale di Tuttosport: "Juve cuore e rabbia". Pedro e Isaksen micidiali, la rimonta avviata da McKennie e completata da Kalulu nel recupero (assist di Boga) non cancella la frustrazione per il risultato né la stizza per il rigore non dato a Cabal sullo 0-0. Napoli a +3 e stasera la Roma può agganciare i bianconeri al 4° posto.

Si parla anche dell'altra metà della città, con il seguente titolo in taglio basso: "Toro-Maripan, tensione sul rinnovo". Il difensore - che ha Firenze a salvato Baroni - vorrebbe prolungare, ma non al ribasso. Il contratto scade nel 2026 con opzione unilaterale per la società fino al 2027: il cileno non accetta la decurtazione dell'ingaggio proposta da Petrachi e chiede la conferma delle cifre attuali. Per Simeone, invece, scatta l'obbligo di riscatto.