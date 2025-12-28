Tottenham, Dragusin torna in campo dopo 11 mesi: "Mi mancava il calcio". E glissa sul futuro

Tra i nomi più chiacchierati per il mercato in entrata di vari club italiani - tra cui Napoli, Roma e Fiorentina - c'è quello del difensore rumeno del Tottenham Radu Dragusin, che oggi ha fatto il proprio ritorno in campo dopo 11 mesi dall'infortunio al legamento crociato patito lo scorso 26 gennaio. Queste le sue parole ai microfoni ufficiali del club, in seguito alla vittoria per 0-1 ottenuta contro il Crystal Palace: "È stato un lungo viaggio di cambiamento nella mia vita, ma io sono sempre andato avanti. Mi sono stati vicino tante persone nel frattempo: i miei compagni, la mia famiglia e la mia ragazza. So la strada che ho fatto e adesso ho visto la luce alla fine di essa. Non posso descrivere la felicità che ho”.

Ancora sul match e sul ritorno in campo: “Mi mancavano queste emozioni, mi mancava questa atmosfera, mi mancavano i tifosi, mi mancavano i miei compagni. Insomma, mi mancava il calcio. Per questo sono così felice oggi, soprattutto perché non potevo immaginare ritorno migliore che questo dove abbiamo anche vinto”.

“In questi undici mesi ho imparato ad avere pazienza e a credere in me stesso. Cosa spero per il 2026? Di ritornare in campo e di un campionato migliore per me e per il club rispetto a quella avuta nel 2025”, ha poi chiosato Dragusin, glissando sul proprio futuro.