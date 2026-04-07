E' il Napoli l'anti Inter, il Corriere della Sera oggi in apertura: "Sconfitto il Milan"

Parla anche di calcio oggi il Corriere della Sera, con questo titolo in prima pagina: "E' il Napoli l'anti Inter: sconfitto il Milan". Decisivo Politano, appena entrato nel finale del secondo tempo. La squadra partenopea resta così a -7 dai nerazzurri di Chivu e si prende il secondo posto, scavalcando i rossoneri.

Conte nel post gara: "Oggi abbiamo conquistato tre punti fondamentali per la Champions, discorso che sta passando in secondo piano. Se per top team come Juve e Milan l’obiettivo è entrare in Champions, non capisco perché a Napoli sia tutto dovuto. Qui abbiamo vinto un secondo trofeo, ora dobbiamo essere bravi a mettere in ghiaccio la Champions e finire più in alto possibile. Se mi chiedi di chi c’è davanti, c’è l’Inter che è meritatamente in testa. Difficilmente perderà altri punti, vista la media: noi non dobbiamo sbagliare niente e dobbiamo pensare a fare più punti possibile".