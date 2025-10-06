Ekhator illude, il Napoli la ribalta. Il Secolo XIX: "Il Genoa spaventa i campioni"

"Il Genoa spaventa i campioni" scrive Il Secolo XIX in prima pagina quest'oggi dopo la sconfitta per 2-1 del Genoa in casa del Napoli. Gran gol di tacco di Ekhator e Genoa in vantaggio a fine primo tempo. Nella ripresa Conte inserisce Kevin De Bruyne e il belga cambia la partita.

Rimonta degli azzurri con il gol di Anguissa e poi di Hojlund che piegano così la resistenza del Grifone ancora con 0 vittorie e all'ultimo posto in classifica con soli due punti.

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha analizzato la sconfitta per 2-1 contro il Napoli ai microfoni di Sky Sport: "È stato un primo tempo veramente bellissimo da parte nostra. Credo che abbiamo giocato con personalità e organizzazione. Purtroppo il secondo tempo, quando loro hanno fatto questi cambi, è stato un po' difficile per noi anche sull'aspetto fisico. Però sono molto orgoglioso perché siamo venuti qua e abbiamo fatto la nostra partita. Abbiamo dimostrato grande personalità, siamo andati alti e li abbiamo messi in difficoltà. Purtroppo era difficile mantenere questo ritmo per 90 minuti, però c'è tantissimo da prendere da questa partita."