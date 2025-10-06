Kean si sblocca ma non basta, viola ancora ko. Il Corriere Fiorentino: “In zona rossa”

La Fiorentina non si risveglia da un incubo che sembra non avere fine. Per la sesta gara consecutiva in campionato i viola non trovano la vittoria in campionato, battuti in rimonta anche dalla Roma.

Al Franchi non basta il primo gol realizzato da Moise Kean, con i viola che cadono sotto i colpi di Soulé e Cristante. A complicare il momento dei viola ci si mette anche un po’ di sfortuna, con i viola che possono “recriminare” due legni e un gol clamoroso fallito sul finale da Gosens.

Pioli al termine del match ha commentato così il ko: “Mi aspettavo un risultato diverso perché abbiamo creato tanto contro la miglior difesa d'Europa. Lo avevo detto che avevano vinto quasi tutte le partite di misure, perché loro sono cinici e noi dovevamo esserlo altrettanto. Invece sul gol gli abbiamo lasciato quel metro in più che fa la differenza. Non possiamo attaccarci alla sfortuna. È un momento brutto e la classifica anche ma per me non siamo così lontani dalla Roma. Io ho visto una sconfitta meritata solo con il Napoli, il resto sono state sconfitte episodiche. Io ai ragazzi oggi non posso dire niente: abbiamo tirato, creato e difeso anche bene”.