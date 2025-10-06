Il Napoli ribalta il Genoa e resta primo, Il Mattino in prima pagina: "Sempre in vetta"

"Sempre in vetta" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi dopo la vittoria per 2-1 in rimonta del Napoli di Antonio Conte contro il Genoa di Vieira. Spavento iniziale per gli azzurri, sotto di un gol per la magia di tacco di Ekhator. Nella ripresa l'ingresso di De Bruyne e la rimonta firmata da Anguissa e Hojlund per la conferma del 1° posto insieme alla Roma.

Il 2-1 finale consegna agli azzurri tre punti pesantissimi e la vetta della classifica, condivisa momentaneamente con la Roma, staccando anche Juventus e Milan dopo il pari dello Stadium. Conte può sorridere: la reazione di carattere e la forza del gruppo dimostrano che questo Napoli sa soffrire, ma anche ribaltare le difficoltà con personalità.

"Io penso sempre che poi nelle difficoltà le grandi squadre vengono fuori. La mia è venuta fuori molto bene, con i cambi. È inevitabile che oggi chiunque giochi contro il Napoli ci metta le forze e le energie, anche perché, ripeto, abbiamo questo scudetto sulla maglia ottenuto con grande fatica. Come ho detto anche ai ragazzi, sicuramente in partite come queste, dove sembra tutto messo nella situazione dove puoi perdere la partita o non vincerla, la squadra, se c'è squadra, se c'è spirito, se c'è compattezza, al di là del risultato che noi poi abbiamo ribaltato due a uno... A me comunque è piaciuto lo spirito, la voglia di non mollare, la voglia di continuare a stare sul pezzo fino alla fine. Questo secondo me ci ha premiato" il commento di Conte dopo la gara.