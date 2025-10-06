La Roma sbanca Firenze e resta al 1° posto, Il Romanista in apertura: "Due bacioni"

"Due bacioni" scrive Il Romanista in apertura commentando il successo in rimonta per 2-1 in casa della Fiorentina. Vantaggio viola con Moise Kean, al primo gol in questo campionato, poi la rapida rimonta giallorossa firmata da Soulé, con un bellissimo mancino da fouri area, e da un colpo di testa vincente di Cristante.

Due pali viola con Kean e Piccoli salvano Svilar. La Roma è ancora prima in classifica e si gode la vetta in coabitazione con i campioni d'Italia del Napoli di Antonio Conte. Ora la sosta con la Roma che spera di recuperare Bailey.

"Abbiamo fatto una bella prestazione contro una bella squadra. Siamo stati bravi a rimontare per la prima volta in stagione, pareggiando con un bel gol. In fase difensiva siamo sempre stati lucidi. In attacco potevamo fare meglio perché la partita è rimasta aperta ma comunque usciamo da qui con un risultato più che positivo" il commento di Gasperini dopo la vittoria di Firenze.