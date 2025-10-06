Solo zero a zero allo Stadium, QS in apertura: "Juve e Milan solo rimpianti"
TUTTO mercato WEB
"Juve e Milan solo rimpianti" scrive il QS in apertura dopo lo 0-0 all'Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Milan. Fischi per i bianconeri reduci da 5 pari in 8 partite, applausi e striscioni per l'ex Max Allegri. Rimpianti per la Juve, vicina al gol con Gatti, ma rimpianti soprattutto per il Milan a causa del rigore fallito da Pulisic e per le due occasioni sprecate da Leao nel finale.
I nerazzurri - "L'Inter vola con l'attacco a 4 stelle": Chivu pensa alla rimonta grazie al suo attacco. Non solo Lautaro Martinez e Marcus Thuram, il tecnico può contare anche su Bonny e Pio Esposito. Chivu ha alternative migliori rispetto al suo predecessore Inzaghi.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Enzo Bucchioni Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata
Le più lette
2 Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile
Al via la Serie A Women. In archivio la 1ª giornata: pari Juve, vince la Roma. Risultati e classifica