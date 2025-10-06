Solo zero a zero allo Stadium, QS in apertura: "Juve e Milan solo rimpianti"

"Juve e Milan solo rimpianti" scrive il QS in apertura dopo lo 0-0 all'Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Milan. Fischi per i bianconeri reduci da 5 pari in 8 partite, applausi e striscioni per l'ex Max Allegri. Rimpianti per la Juve, vicina al gol con Gatti, ma rimpianti soprattutto per il Milan a causa del rigore fallito da Pulisic e per le due occasioni sprecate da Leao nel finale.

I nerazzurri - "L'Inter vola con l'attacco a 4 stelle": Chivu pensa alla rimonta grazie al suo attacco. Non solo Lautaro Martinez e Marcus Thuram, il tecnico può contare anche su Bonny e Pio Esposito. Chivu ha alternative migliori rispetto al suo predecessore Inzaghi.