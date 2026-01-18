"Gasp spinge Malen e la Roma saluta la rinascita di Bove". L'apertura de Il Messaggero

Per rispondere alle vittorie di Inter e Napoli, e allungare sulla Juventus, la Roma scende in campo quest'oggi sul campo del Torino per la ventunesima giornata di Serie A. Una sfida, sottolinea il Messaggero in prima pagina, da non sbagliare per Gian Piero Gasperini nella rincorsa all'Europa, che alla vigilia ha detto: "Il Torino è quello. Poi non so se varierà qualche giocatore, questo ci può stare, non lo so. Ha una rosa sicuramente ampia sia a centrocampo sia in attacco, un po’ più contenuta in difesa, però complessivamente completa. Mi aspetto quel tipo di partita. Io sono anche contento di come è stata la gara, chiaramente con un altro risultato".

Il tecnico piemontese ha poi speso belle parole per i due arrivati, soprattutto nei confronti di Malen: "Parliamo di un giocatore molto importante, che sono convinto farà molto bene. Ha le caratteristiche giuste e, come tutti i giocatori che arrivano, avrà magari bisogno di un po’ di tempo per inserirsi e per giocare con continuità, però è un giocatore che ha giocato parecchio nell’Aston Villa ed è titolare della nazionale olandese. Sono convinto che piacerà molto".

Sul quotidiano, infine, trova posto anche l'imminente ritorno in campo di Edoardo Bove. Il centrocampista, dopo il lungo calvario dopo il malore che lo colpì nel dicembre del 2024, ha rescisso con la Roma (visto che non può giocare in Italia) ed è pronto a volare in Inghilterra dove lo aspetta il Watford. Lunedì sono previste le visite mediche prima della firma del contratto fino al prossimo giugno con opzione al 2031.