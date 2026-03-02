Gatti tiene aperti i giochi Champions, Tuttosport titola stamani: "Core de Juve"

In occasione della prima pagina di oggi, questo è il titolo principale di Tuttosport: "Core de Juve". Gatti agguanta la Roma al 93' e tiene aprti i giochi per la Champions. Botta e risposta tra Wesley e Conceicao, poi segnano Ndicka e Malen. La Juventus sembra allo sbando, ma Spalletti azzecca tutti i cambi: Boga accorcia, Zhegrova manda a rete il difensore-bomber che esulta con stizza. Chico: "Reazione ancora più bella del mio gol". Lucio: "Questo pari vale tanto, vivo per il 4^ posto".

Si parla anche dell'altra metà di Torino, con il titolo in taglio alto riportato di seguito: "Risposta da Toro". D'Aversa rianima i granata: Simeone e Zapata schiantano la Lazio. Poche mosse semplici e cambi azzeccati: finalmente la coppia d'attacco lascia il segno e fa felici i tifosi rimasti fuori per contestare Cairo.