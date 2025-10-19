Gli Azzurri cadono a Torino e Cronache di Napoli scrive: "Castiga la maledizione dell'ex Simeone"

Non riesce a sfatare nemmeno questa volta il ‘tabù Marco Baroni’ Antonio Conte, che con il tecnico fiorentino ha perso tre volte e pareggiato una negli ultimi 4 incontri.

Sul campo del Torino, il Napoli presenta una formazione parecchio rimaneggiata, che guarda soprattutto alla fare di Eindhoven di martedì. Non ci sono McTominay e Hojlund, entrambi in tribuna, sostituiti da Neres e Lucca. Cambi che sfrutta al meglio i granata, i quali la decidano con un gran gol dell’ex Simeone, bravo a sfruttare un errore della difesa azzurra. Con questo risultato il Napoli perde la seconda gara nelle ultime 3 e viene agganciato dall’Inter al primo posto.

Amaro Conte a fine match: “Siamo stati un po'...Ci siamo messi le scarpe da ballerina: eravamo carini da vedere e non ci prendevano, abbiamo avuto un paio di situazione, ma non c'era quell'energia per fare male. Poi l'infortunio che ha permesso al Toro di segnare...Nella ripresa abbiamo alzato i giri, dobbiamo però migliorare nell'ultimo terzo diventando più efficaci e cattivi. Siamo la squadra con maggior possesso palla in Italia e che stiamo maggiormente nella metà campo avversaria, ma c'è il dato che riguarda il concretizzare e siamo 14esimi. Non puoi tener palla 70 e non fare nemmeno un gol".