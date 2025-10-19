I granata piegano il Napoli grazie all'ex Simeone e La Stampa in prima pagina: "Toro scatenato"
TUTTO mercato WEB
L’edizione odierna de La Stampa celebra l’impresa del Torino, che in casa ha battuto il Napoli 1-0 grazie al gol realizzato nel finale di primo tempo dal grande ex di giornata Giovanni Simeone.
A nulla è servito l’assalto finale dei partenopei, che trovano anche il gol in pieno recupero di Noa Lang poi annullato per fuorigioco.
Festeggia Baroni a fine partita: “Era importante vincere per l'interpretazione, il sacrificio. Il Napoli è fortissimo, sapevo le difficoltà ma la squadra sapeva che doveva giocare con questo atteggiamento, serviva dedizione e compattezza. Ci prendiamo questa vittoria importante, ora pensiamo al lavoro perché abbiamo margini di miglioramento".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Le più lette
3 E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Nel giorno del forfait del sostituto di Lukaku il protagonista è Simeone. Corsi e ricorsi di mercato
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile