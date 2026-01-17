Il Milan crede nello Scudetto, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Un piano Diabolico"
"Un piano Diabolico" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura. Il Milan ci crede: nessuno come Allegri, fa punti da 19 partite consecutive. E il Diavolo ha perso l'ultimo derby 21 mesi fa. L'Inter però quest'oggi può portarsi nuovamente a +6: "Lautaro ha fame". L'argentino a Udine, poi con l'Arsenal in Champions League. Chivu pensa a Pio al suo fianco.
Domani il derby dell'Appennino, il Corriere di Bologna: "Il Bologna è tornato, ora si riprenda il Dall'Ara"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
