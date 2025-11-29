Il Milan è di nuovo sulle spalle di Leao: Pulisic non recupera e Allegri si affida a lui e Nkunku

Il Milan si aggrappa nuovamente a Leao, si legge questa mattina sulle colonne di Libero. Dopo la vittoria nel derby da lui orchestrata, si legge, ecco che il portoghese deve caricarsi sulle spalle tutto l'attacco rossonero per la sfida casalinga contro la Lazio, perché Pulisic, capocannoniere della squadra e del campionato con 5 reti, è di nuovo fermo per affaticamento.

E senza neppure Gimenez, Leao si ritrova in avanti forzatamente affiancato da Nkunku, a cui piace pensarsi trequartista, non punta, ruolo e funzione a cui il portoghese è sempre più costretto. Allegri punta tutto su di lui e spera in questa coppia per trovare la vittoria e agguantare momentaneamente la vetta.