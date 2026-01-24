Il Ministro Abodi al Messaggero Veneto: "Udine deve crederci, può avere Euro 2032"

Il Ministro Abodi in visita alla redazione del Messaggero Veneto: "Udine deve crederci, può avere Euro 2032". "Udine ci creda, può essere una delle sedi di Euro 2032". Parole del ministro dello sport e dei giovani, Andrea Abodi ieri in visita nella redazione del Messaggero Veneto.

Grandi elogi per lo stadio di Udine: "Grazie alla volontà della famiglia Pozzo di capire in tempi non sospetti, quando non c’erano grandi appuntamenti in vista come Europei e Mondiali, quanto fosse indispensabile la casa. Se l’impianto di allenamento è la fabbrica del futuro, uno stadio è una casa, una casa della città".

Ancora Abodi: "Il Friuli ha avuto una evoluzione arricchendosi di contenuti, vedi la collaborazione con Bluenergy, che ha determinato un salto di qualità nella sostenibilità ambientale. Lo stadio a Udine è un piccolo esempio di alfabetizzazione culturale, di come debba essere un luogo della comunità".