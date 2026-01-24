Il Pisa si illude a San Siro. Il Gazzettino: "L'Inter rimonta e ne fa 6 ai toscani"

"Il Pisa si illude a San Siro. L'Inter rimonta e ne fa 6" scrive oggi Il Gazzettino in edicola. Vittoria in rimonta per l'Inter che sotto di due gol a San Siro contro il Pisa ribalta i toscani con una grande prova vincendo 'addirittura' con un netto 6-2.

Il coraggio di Cristian Chivu evita una brutta figuraccia all'Inter, che va sotto di due gol contro il Pisa, per poi ribaltare il risultato già prima dell'intervallo e vincere 6-2. È l'ingresso di Dimarco per Luis Henrique al 34' a dare la scossa ai nerazzurri, che dopo la doppietta di Moreo - cresciuto nel settore giovanile del Milan -sembrano spaesati.

Invece, Chivu scuote l'ambiente mandando quasi tutta la panchina a riscaldarsi e fare il primo cambio dopo la mezz'ora. È la scintilla che risveglia l'Inter, per una notte tornata pazza, ora a +6 dal Milan e a +9 dal Napoli, in attesa che le due rivali scendano in campo contro la Roma all'Olimpico e contro la Juventus allo Stadium.