Inter cambiata, La Gazzetta dello Sport titola con Mkhitaryan: "Rinati con Chivu"

L'Inter non è più quella della scorsa stagione e tantomeno quella di Monaco di Baviera. Lo garantisce Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno in forza dai nerazzurri che ha manifestato la chiave di tutto: "Rinati con Chivu", assicura. "È un grande e cambiare ci sta aiutando. Siamo vicini a fare clic per lo scudetto. Sucic il futuro", alcuni dei temi toccati dal giocatore di 36 anni.

Una questione aperta e di difficile gestione sarà Lautaro Martinez. Il capitano e attaccante nerazzurro rientrerà tardi dalla sosta nazionali: slitta l'amichevole contro il Porto Rico da parte della sua Argentina, così il Toro riposerà di meno in vista del big match contro la Roma capolista - insieme al Napoli - di Gasperini. La sfida all'Olimpico è in programma sabato prossimo, ore 20:45.

In taglio alto invece viene analizzato al microscopio un episodio nato dopo Juventus-Milan: il confronto tra Max Allegri, allenatore rossonero, e Rafael Leao, attaccante portoghese che ha sbagliato due gol che avrebbero regalato la vittoria al Diavolo. "Leao, serve di più o perde il Milan", il titolo prescelto dalla Rosea stamane.

Infine, probabile cambiamento di connotati per la trasmissione dei contenuti di Champions League. Nelle ultime ore Netflix sarebbe pronta a presentare un’offerta per acquisire i diritti globali di trasmissione di una partita di Champions per turno. Intanto il format del torneo continentale per club non cambierà fino al 2030.