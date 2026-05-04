Inter, è il capolavoro di Cristian Chivu. Il Gazzettino: "Scudetto 21 al primo anno in panchina"

È arrivato il titolo numero 21 per l’Inter, che si laurea campione d’Italia nella stagione 2025-2026. Il trionfo prende forma a San Siro, dove la squadra guidata da Cristian Chivu - al primo successo da allenatore alla guida di una grande - supera il Parma per 2-0 con le reti di Thuram e Mkhitaryan, chiudendo i giochi con quattro turni d’anticipo.

Per assicurarsi matematicamente lo Scudetto sarebbe bastato anche un pareggio, ma davanti al proprio pubblico i nerazzurri hanno scelto di festeggiare con una vittoria. Il successo permette all’Inter di rendere irraggiungibile il Napoli, attualmente secondo e fermato sullo 0-0 a Como: anche vincendo tutte le partite rimanenti, gli azzurri non potrebbero andare oltre quota 70, limitandosi a difendere la posizione. Proprio alla squadra allenata da Antonio Conte i nerazzurri strappano simbolicamente il tricolore, prendendosi anche una rivincita dopo l’amarezza della scorsa stagione, quando il titolo sfumò all’ultimo a favore dei partenopei.

Queste le parole di Cristian Chivu: "Sono felice per i ragazzi, la società e i tifosi che ci hanno sostenuto dall'inizio. Hanno dovuto subire la narrativa dell'anno scorso, la delusione e lo sfottò. Questi ragazzi sono stati bravi a rimboccare le maniche, rinascere e trovare la motivazione giusta per fare una stagione competitiva. Pagina importante nella storia di questa grandiosa società".