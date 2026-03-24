Inter, scudo Marotta. Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Più forti degli arbitri"

"Più forti degli arbitri": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Parla Marotta, che toglie ogni alibi: "Non bisogna fare le vittime". Prosegue il presidente dell'Inter: "Siamo primi a +6, niente psicodrammi. Tutte le società si lamentano: al termine dell'anno gli episodi a favore e contro si equivalgono. Nessuno avrebbe mai immaginato questo vantaggio in classifica".

Già un occhio al mercato estivo, come si evince da questo titolo in taglio basso: "Affondo Milan: Goretzka per Max". Ha il contratto in scadenza con il Bayern, pronta un'offerta da 6-7 milioni a stagione. Il centrocampista finisce dunque nel mirino del club rossonero.