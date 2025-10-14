Italia, contro Israele per i playoff. Il Corriere dello Sport in apertura: "Il primo pass"

"Il primo pass": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. A Udine, alle 20.45, l'Italia cerca l'accesso aritmetico ai playoff Mondiali di marzo: serve il successo su Israele. Raspadori e Retegui per i gol. Gattuso cambia, Italia col 3-5-2: "Metto i giocatori nelle condizioni di esprimersi al meglio". Udine blindata: zona rossa e massima allerta.

Spazio alle big di Serie A nel resto della prima pagina del quotidiano. "Juve shock: Bremer ancora ko", titola sui bianconeri. Lesione al menisco del ginocchio già operato: necessario un nuovo intervento, fuori almeno un mese. Sui campioni d'Italia in carica: "Napoli, missione difesa". Subiti 9 gol in 8 gare, ma Conte non ha mai avuto il reparto al completo. Buongiorno ok per il Torino. Infine, sui rossoneri di Allegri: "Milan, il pressing di Leao". Vuole convincere il suo allenatore di farlo giocare titolare.