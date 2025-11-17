Italia ko con la Norvegia 1-4 e fischiata, Corriere dello Sport "Non vamos!"
"Non vamos!" scrive il Corriere dello Sport in prima pagina quest'oggi. Apertura dedicata a Jannick Sinner ma spazio anche al ko della nazionale azzurra contro la Norvegia a San Siro. A Milano passano i norvegesi (4-1) e certificano il primo posto.
Nazionale travolta da Haaland dopo il vantaggio di Esposito. Gattuso: "Chiediamo scusa". Giovedì alle 13 il sorteggio: in semifinale possiamo trovare Svezia, Irlanda del Nord, Romania, Macedonia (o Galles).
L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
Editoriale di Enzo Bucchioni L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
