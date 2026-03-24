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Italia, l'arma in più di Gattuso. La Gazzetta dello Sport titola: "Il ringhio di Pio"

Italia, l'arma in più di Gattuso. La Gazzetta dello Sport titola: "Il ringhio di Pio"TUTTO mercato WEB
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 07:03Rassegna stampa
Yvonne Alessandro

A due giorni dalla sfida da dentro-fuori con l'Irlanda del Nord, l'Italia e il CT Gattuso ragionano sulle armi a disposizione per i playoff Mondiali. Kean-Retegui dovrebbe essere la coppia titolare, ma c'è un altro centravanti in formato smagliante. "Il ringhio di Pio", evidenzia in prima pagina La Gazzetta dello Sport, a proposito dell'attaccante dell'Inter, reduce dal sigillo lampo contro la Fiorentina all'ultima giornata di campionato. Nel frattempo la Nazionale azzurra recupera Bastoni e Mancini.

"Sono io l'anti Inter". Con l'1-1 maturato a Firenze dall'Inter, Milan e Napoli dopo la sosta nazionali si ritroveranno rispettivamente a -6 e -7 dalla vetta di Serie A, perciò potranno darsi battaglia non più unicamente per il secondo gradino del podio e della classifica. Rafa Leao nel frattempo non ha raggiunto il Portogallo per un problema fisico, mentre Antonio Conte ha approfittato della pausa per andare in vacanza.

"L'ordine di Chivu". L'assenza di Lautaro Martinez dal 21 febbraio ad oggi è stata pesantissima per l'Inter, che si è ritrovata fuori dalla Champions League, sprovvista di capitano e leader in campo, accorciata in classifica da Milan e Napoli. Per fortuna al rientro dalla sosta, per Pasqua, l'argentino di Bahia Blanca tornerà a disposizione per l'ultimo scorcio di campionato.

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