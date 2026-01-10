Juve, il ritorno dei parametri zero. La Stampa: "Caccia a Senesi, Kessié e Bernardo Silva"
"Il ritorno dei parametri zero: Juve su Senesi, Kessié e Bernardo Silva. E occhio a Vlahovic" scrive La Stampa nella sua sezione sportiva odierna. A gennaio c’è un mese per rinforzare, rattoppare, rivoluzionare le squadre in corso d’opera.
Ma inizia anche il conto alla rovescia per tutti quei giocatori in scadenza di contratto che guadagnano ancor più fascino potendosi accordare (da febbraio) con una nuova squadra. Il club bianconero fiuta di nuovo gli affari tra chi si svincola a giugno, per il suo numero 9 può nascere il derby Milan-Inter. E in Europa è pieno di occasioni.
