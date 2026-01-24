Juve, senti Lopetegui: "En-Nesyri ottimo acquisto. Spalle larghe per reggere la pressione"

"En-Nesyri buon acquisto della Juventus? Per me, ottimo. Il margine di crescita e le caratteristiche tecniche e umane faciliteranno il suo adattamento al calcio italiano. E poi ha qualità". Così Julen Lopetegui, attuale CT del Qatar, dà un giudizio riguardo l'imminente arrivo del centravanti marocchino alla corte di Luciano Spalletti, dopo aver chiuso l'affare con il Fenerbahce per 3 milioni di prestito più 17 in diritto di riscatto. Il tecnico spagnolo di 59 anni lo ha avuto da allenatore ai tempi del Siviglia, quando lo prelevò dal Leganes, valorizzando al meglio delle possibilità il nuovo numero 9 bianconero.

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Lopetegui ha spiegato come possa incastrarsi nel campionato italiano: "L’Italia è molto meglio della Turchia per lui. Prima di tutto per la lingua. Parla perfettamente spagnolo e capirà tutto, e per una persona riservata come lui la cosa è molto importante, sarà decisamente più a suo agio. Poi è chiaro, il passaggio è grosso - ha aggiunto -, la Juventus non è un club qualsiasi e su di lui ci saranno aspettative importanti".

Infine, sul feeling da costruire con Luciano Spalletti: "Se è la persona giusta? Lo spero, perché io a Youssef sono molto affezionato e mi auguro sempre il meglio per lui", ha ammesso Lopetegui. "Spalletti saprà che tasti toccare per farlo crescere ulteriormente, perché per me può farlo. Poi è chiaro, bisogna vedere come reagirà a un livello di esigenza che è altissimo, non c’è paragone con la Turchia", la sincerità mostrata dall'ex Barcellona. "Per me ha le spalle sufficientemente larghe per reggere la pressione, ce la può fare, ma la risposta definitiva la dà sempre il campo".