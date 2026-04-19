Juventus per blindare la Champions, Tuttosport e la richiesta di Spalletti: "Ancora di più"

La Juventus è di scena a Bologna dopo l'1-1 della Roma contro l'Atalanta e il ko del Como. Tuttosport oggi, 19 aprile 2026, in prima pagina riporta l'attenzione sulla richiesta del tecnico Luciano Spalletti di alzare l'asticella. "Malgrado la vittoria sull'Atalanta e i passi falsi di Como e Roma abbiano consolidato il 4° posto, il tecnico chiede di alzare la guardia e il livello: 'Così non mi basta, voglio maggior intensità".

Poi sul ko del Napoli contro la Lazio: "Inter, domenica è già scudetto? Il Napoli crolla con la Lazio: 0-2. Cancellieri e Basic violano il Maradona. Mancano 4 punti per l'aritmetica, ma Chivu (+12) ha pure la possibilità di anticipare la festat contro il Toro". A proposito di Torino, un accenno poi alle parole di D'Aversa per la sfida alla Cremonese delle 12.30: "Toro, vincere è il minimo sindacale".