Juventus, si pensa all'estate. Gazzetta. "C'è Gudmundsson nel mirino per giugno"

La Juventus è sempre vigile sul mercato, per cogliere qualche occasione nelle ultime settimane della sessione invernale pensa anche pensando già a quella estiva. A margine dei colloqui con gli agenti di Djaló e di quelli con i dirigenti del Genoa per Dragusin (passato al Tottenham, ma con i bianconeri che hanno incassato una percentuale essendo la squadra in cui è cresciuto), il club torinese ha preso informazioni su Albert Gudmundsson.

L'attaccante si sta rivelando un grande protagonista in maglia rossoblù, con 10 gol e 3 assist. Come riporta La Gazzetta dello Sport, si è trattata di una chiacchierata per l'estate. Dato che il Federico Chiesa scade nel 2025, in caso di mancato rinnovo l'islandese dei rossoblù è uno dei nomi sott’osservazione. Un''operazione non fattibile adesso, sia per la sua importanza nel Genoa di Gilardino che per non ha la disponibilità economica (vedi limiti imposti dall’indice di liquidità) della Juve.