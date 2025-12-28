Kalulu-Yildiz, 2-0 a Pisa. Tuttosport oggi in apertura sulla Juventus: "Eccoci!"
In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport titola così sulla Juventus. "Eccoci!". Kalulu+Yildiz: i bianconeri vincono sul campo del Pisa col punteggio di 2-0. L'ingresso di Zhegrova la scossa dopo qualche spavento (pali di Moreo e Tramoni). Settimo successo nelle ultime otto partite, per lo scudetto c'è anche Spalletti.
Si parla anche dell'altra metà della città, con il seguente titolo in taglio basso: "Petrachi, ora ribalta il Toro!". Col Cagliari l'ennesimo flop: Prati e super Kilicsoy rimontano Vlasic. Cairo minimizza: "Fiducia in Baroni, abbiamo le idee chiare. Mercato? Non subito". Ma solo una rivoluzione a gennaio da parte del ds può ridare qualche prospettiva.
