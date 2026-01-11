"Kean e Gud a caccia dell'impresa": La Repubblica (Firenze) presenta Fiorentina-Milan
"Fiorentina, sfida al Milan (ore 15). Kean e Gud a caccia dell'impresa": così il quotidiano La Repubblica (edizione Firenze) in edicola oggi, domenica 11 gennaio 2026, parla in prima pagina della sfida in programma al Franchi.
"Vanoli punta su Kean al Franchi contro il Milan di Allegri", si legge. La Fiorentina attualmente è ancora ultima in classifica in Serie A, ma con due successi (e un pareggio) raccolti nelle ultime quattro gare ed in accoppiata con Verona e Pisa.
L'operazione rilancio dei viola passa anche da un test di maturità come quello rappresentato dai rossoneri: la squadra di Allegri lotta per altri obiettivi ed anche in un campo ostico proverà a portare a casa l'intera posta in palio, per approfittare dei punti che Inter e Napoli saranno impegnate a togliersi a vicenda questa sera, a San Siro.
