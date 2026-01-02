Kean torna, ma rischia la panchina. Corriere Fiorentino: "E intanto continua l'asse col Tottenham"
"Kean torna, ma rischia la panchina" scrive il Corriere Fiorentino: in prima pagina quest'oggi. Moise Kean oggi sarà di ritorno al Viola Park dopo il permesso concesso per motivi familiari.
Un'assenza, ufficialmente da martedì anche se Moise non si sarebbe allenato anche lunedì, che potrebbe costringere Vanoli a lasciarlo in panchina per la delicatissima sfida contro la Cremonese di domenica prossima. Decisivo sarà il colloquio di oggi col giocatore e il punto delle sue condizioni fisiche.
Intanto prosegue l'asse con il Tottenham. Dopo l'arrivo del dirigente Fabio Paratici è fatta anche per Solomon, esterno offensivo classe '99: tanti dribbling tra alti e bassi.
