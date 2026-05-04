L'Inter adesso può far davvero partire la festa Scudetto. La Repubblica: "Vince la più forte"

Il 21º Scudetto della sua storia è realtà: l’Inter chiude i conti battendo il Parma per 2-0, grazie alle firme di Thuram e Mkhitaryan. Alla squadra guidata da Cristian Chivu sarebbe bastato anche un solo punto, ma il successo pieno ha reso ancora più netto il trionfo.

Un titolo costruito con grande continuità e mai davvero messo in pericolo: nemmeno il breve passaggio a vuoto tra febbraio e marzo ha cambiato gli equilibri. Le avversarie, infatti, non sono mai riuscite a tenere il passo, spesso più attente a non perdere terreno alle proprie spalle che a colmare il divario da Lautaro e compagni.

E proprio Lautaro ha parlato nel post partita: "Quello che ho detto durante il Mondiale, la tenevo dentro. Ho visto cose che non mi sono piaciute, sono fatto così e dico quello che penso. Oggi è tutto felicità e lavoro fatto, non era facile ripartire dopo una stagione molto dura avendo perso tutte le competizioni. Oggi sono molto felice di questo traguardo, magari all'inizio non ci davano come favoriti ma abbiamo lavorato tantissimo e siamo riusciti a fare qualcosa di importante".