L’Inter rallenta e perde terreno. Corriere dello Sport: "Il braccino. Rimontata dalla Viola"
Momento delicato per l’Inter, che non va oltre l’1-1 a Firenze e vede assottigliarsi il vantaggio sulle inseguitrici. Il quotidiano apre con il titolo “Il braccino”, sottolineando il calo dei nerazzurri, ora con "solo 2 punti in 3 partite". Dopo il vantaggio firmato da Esposito, la squadra subisce il ritorno della Fiorentina, con Sommer protagonista prima del pari di Ndour. Un rallentamento che riapre la corsa, con Milan e Napoli che accorciano le distanze.
Successo pesante per la Roma, che supera il Lecce e aggancia la Juventus, rilanciando le proprie ambizioni europee. I giallorossi reagiscono dopo l’impegno in Europa League e trovano tre punti fondamentali grazie a un gol decisivo, con il quotidiano che evidenzia come la squadra abbia centrato il "3° successo di fila", riaprendo la corsa alla zona Champions. Situazione da monitorare in casa Napoli, con Antonio Conte che non sarà in panchina alla ripresa per una nuova pausa. Una gestione che incide sull’organizzazione della squadra in un momento cruciale della stagione.
Spazio anche al Milan, con Massimiliano Allegri protagonista: in 30 gare ha raccolto più punti rispetto a un anno fa, facendo meglio dei suoi predecessori e dando continuità al progetto rossonero. Infine la Lazio, che approfitta del passaggio a vuoto del Bologna e rilancia le proprie ambizioni europee, in una giornata che rimescola gli equilibri nella parte alta della classifica.
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