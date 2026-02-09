L'Inter travolge il Sassuolo e va in fuga, il Corriere dello Sport apre: "Ingiocabili"
TUTTO mercato WEB
"Ingiocabili": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Fuga Inter: +8. Chivu si diverte: 5-0 al Sassuolo, Lautaro come Bonimba. Per l'argentino 171° gol. Dimarco incanta: 3 assist. Reti di Bisseck, Thuram, Akanji e Luis Henrique. Sabato la sfida con Spalletti, che con la sua Juventus evita la sconfitta contro al 96' grazie a Kalulu.
Sempre in prima pagina, si parla quindi anche dei bianconeri. "Spalletti, da 0-2 a 2-2 con la Lazio", viene scritto. Chiusa quindi una settimana non certo esaltante, iniziata con l'eliminazione della Coppa Italia perdendo per 3-0 contro l'Atalanta.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia.
Le più lette
4 Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia.
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile