L'Italia affronta Israele. La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Voglia Mondiale"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:03Rassegna stampa
Filippo D'Angelo

"Voglia Mondiale". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul match che questa sera vedrà l'Italia affrontare Israele in un nuovo match di qualificazione. Gli azzurri punteranno chiaramente alla vittoria al Bluenergy Stadium di Udine, che significherebbe blindare il secondo posto e di conseguenza il play-off. Un obiettivo alla portata degli uomini di Gattuso, che non hanno nessuna intenzione di saltare il Mondiale.

Intanto Udine è praticamente blindata e accoglierà meno tifosi del previsto. Per quanto riguarda le scelte di formazione, Gattuso sarà chiamato a cambiare qualcosa rispetto alla gara contro l'Estonia. Il CT infatti è pronto a lanciare la coppia composta da Retegui e Raspadori, visto che Kean non è al meglio dopo l'infortunio alla caviglia subito pochi giorni fa.

JUVENTUS - In prima pagina c'è spazio anche per la Juventus, alle prese con un nuovo infortunio di Bremer. Il ginocchio sinistro del brasiliano è nuovamente ko e Bremer sarà costretto a uno stop di almeno due mesi. Per questo motivo, la Vecchia Signora è tornata sulle tracce di Skriniar ma anche di Molina, pedine utili per rinforzare la difesa.

MILAN - Spazio dedicato anche al Milan, che attende il ritorno da titolare di Rafael Leao. Il portoghese scalpita per ritrovare una maglia dal primo minuto, puntando chiaramente a farlo già dal prossimo match previsto domenica sera contro la Fiorentina.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
