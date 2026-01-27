L’Udinese trionfa nel derby a Verona. Il Messaggero Veneto: “Bianconeri versione deluxe”

Seconda vittoria consecutiva in trasferta per l’Udinese, che si impone con un netto 1-3 al Bentegodi e inguaia ancor di più Paolo Zanetti ed il suo Hellas Verona. Con questo successo i friulani agganciano la Lazio al nono posto e si portano ad un punto dal Bologna.

Dopo un primo tempo in equilibrio, dove al gol di Atta ha risposto dopo una manciata di secondi Gift Orban, nella ripresa la formazione ospite ha preso il largo grazie al primo gol in stagione di Zanoli e al punto esclamativo messo da Davis.

Gioisce Kosta Runjaic al termine del match: “Sono molto felice per la squadra, una prestazione di buon livello dall'inizio. Possiamo giocare meglio, ma non era facile soprattutto nel primo tempo, il Verona è una squadra che si difende bene, agisce bene in contropiede. Ma abbiamo saputo controllare la gara, giocando con più determinazione e in certi momenti con ottima qualità. Una vittoria meritata e molto importante. Sono felice per squadra e tifosi, era un derby e vincere qui non era facile".