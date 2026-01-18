La Juventus frena a Cagliari, l'apertura del Corriere dello Sport: "La mazzata"

Cade la Juventus. La squadra di Luciano Spalletti viene battuta per 1-0 dal Cagliari al termine di un match in cui i bianconeri di Luciano Spalletti hanno spinto molto ma non sono riusciti a trovare il gol. I rossoblù isolani invece hanno capitalizzato al meglio l'occasione capitata sui piedi di Mazzitelli e hanno portato a casa tre punti d'oro per la lotta salvezza. Questo il titolo a riguardo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La mazzata".