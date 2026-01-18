La Juventus frena a Cagliari, l'apertura del Corriere dello Sport: "La mazzata"
TUTTO mercato WEB
Cade la Juventus. La squadra di Luciano Spalletti viene battuta per 1-0 dal Cagliari al termine di un match in cui i bianconeri di Luciano Spalletti hanno spinto molto ma non sono riusciti a trovare il gol. I rossoblù isolani invece hanno capitalizzato al meglio l'occasione capitata sui piedi di Mazzitelli e hanno portato a casa tre punti d'oro per la lotta salvezza. Questo il titolo a riguardo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La mazzata".
Altre notizie Rassegna stampa
Italiano contro la Fiorentina a lutto. Il Corriere di Bologna apre con le sue parole: “Commisso un padre”
Editoriale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Le più lette
4 Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
I soldi spesi, le battaglie, le finali perse e il Viola Park: il lascito di Commisso alla Fiorentina
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Juventus Women, Canzi alla vigilia della sfida con l'Inter: "Il miglior attacco contro la miglior difesa"