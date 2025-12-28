La Juventus vince anche a Pisa, Corriere della Sera in taglio alto: "Ora è nelle zone alte"
Tre punti importanti per la Juventus. La squadra allenata da Luciano Spalletti si è imposta 2-0 sul Pisa grazie ai gol di Kalulu e Yildiz e prosegue la sua rincorsa verso i primi posti in classica. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna del Corriere della Sera: "La Juventus vince a Pisa. Ora è nelle zone alte".
