La Lazio stende il Milan. Corriere dello Sport: "Sarri, regalo all’Inter"

La prima pagina del Corriere dello Sport dedica il richiamo calcistico principale al successo della Lazio sul Milan, un risultato che finisce per favorire anche l’Inter nella corsa al vertice. Il quotidiano sottolinea come la squadra biancoceleste abbia piegato i rossoneri di misura, in una sfida che ha avuto conseguenze importanti per la classifica.

Decisiva la rete di Gustav Isaksen, che firma l’1-0 e indirizza la partita. Il gol del danese permette alla formazione di Maurizio Sarri di conquistare tre punti pesanti, mentre per il Milan resta la delusione di una serata complicata. L’episodio chiave arriva nella ripresa e il quotidiano sintetizza così l’effetto del risultato sulla lotta scudetto: "Isaksen fa la differenza e mette la firma nella corsa scudetto".

Spazio anche alla Roma, reduce dalla sconfitta contro il Como. Il quotidiano racconta la reazione dura del tecnico Gian Piero Gasperini, furioso nel post partita per l’atteggiamento della squadra: "In 10 senza un motivo", il riferimento all’espulsione che ha complicato la gara dei giallorossi. Un ko che rallenta la corsa europea e accende la tensione nell’ambiente capitolino.