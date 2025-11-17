La Norvegia vince 1-4. La Gazzetta dello Sport in apertura: "Italia umiliata, San Siro fischia"

"Italia umiliata, San Siro fischia". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si concentra sull'Italia e sulla dura sconfitta incassata nello scontro diretto giocato contro la Norvegia. Gli azzurri infatti nell'ottavo e ultimo match di qualificazione al Mondiale sono stati travolti per 1-4, in una sfida che si era aperta positivamente per la Nazionale. L'Italia infatti nel primo tempo ha sbloccato il parziale con Pio Esposito, subendo la risposta norvegese solo nella ripresa.

I norvegesi infatti hanno agganciato l'Italia all'ora di gioco grazie al gol di Nusa, sfruttando poco dopo anche la doppietta di Haaland, autore di due reti nell'arco di sessanta secondi. Una sfida chiusa da Larsen, che nel recupero ha firmato il poker norvegese. L'Italia quindi ha chiuso l'esperienza nel Girone I al secondo posto con 18 punti, valido per l'accesso ai play-off. La Norvegia invece si è qualificata direttamente al Mondiale, una competizione dove mancava dall'edizione 1998.

Gli azzurri in ogni caso sono stati umiliati, in una serata che sarebbe potuta anche servire come reazione dopo la sconfitta subita a Oslo contro i norvegesi. Gattuso ha chiesto scusa ai tifosi presenti a San Siro, dove non sono mancati i fischi. Ora il destino degli azzurri sarà legato ancora ai play-off ma per conoscere l'avversaria che l'Italia affronterà a marzo bisognerà attendere il sorteggio di giovedì.