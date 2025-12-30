La prima pagina del Corriere della Sera: "Liti, gol, cadute e misteri. I segreti del campionato"

L'Inter guida la classifica, tallonata dal Milan e dal Napoli. Un duello a tre, che vede seguire a poca distanza la Roma e la Juventus, che trova oggi spazio sulla prima pagina sportiva del Corriere della Sera: "Liti, gol, cadute e misteri. I segreti del campionato", recita il titolo principale.

Poco sotto si parla invece del mercato che potrebbe cambiare il destino di Federico Gatti, Davide Frattesi e Giacomo Raspadori, tre azzurri alla ricerca di nuovi stimoli e di una convocazione in Nazionale per i prossimi impegni: "Frattesi, Gatti e Raspadori: cambiare aria per convincere il ct Gattuso".

Spazio anche alla Roma, con i 3-1 sul Genoa che vale i quarto posto in classifica: "Il ritorno di De Rossi diventa un incubo. Roma a +1 sulla Juve".

Questo il commento di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa nel post partita: "Sono tre punti importanti che ci riportano al quarto posto a 33 punti. La classifica si è un po' spaccata, abbiamo un buon vantaggio con quelle dietro Bologna e Como. Da domani sarà emozionante il ritorno a Bergamo, ho vissuto qualcosa di straordinario, rivedere gente che mi ha voluto bene... Ma sono contento, qui sto bene, mi hanno colto tutti bene. Sarà una gara importante, ma il ritorno è piacevole".