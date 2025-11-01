La rivoluzione da un Milan-Roma all'altro, Il Romanista in apertura: "Milano in testa"
"Milano in testa" scrive Il Romanista in apertura quest'oggi. Da un Milan-Roma all'altro, in 10 mesi è cambiato tutto: in panchina, in campo, dietro le scrivanie e soprattutto in classifica. Adesso questo gruppo guida la Serie A e a San Siro ha la grande occasione per la formazione di Gasperini di alzare ancora l'asticella.
Il tecnico è pronto ad affidarsi nuovamente a Paulo Dybala. L'attaccante argentino dovrebbe partire dall'inizio come riferimento centrale in attacco ma attenzione a Dovbyk che scalpita dopo il gol segnato al Parma.
