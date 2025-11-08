La Roma si appoggia ancora sui senatori, Il Romanista in apertura: "La vecchia guardia"
TUTTO mercato WEB
"La vecchia guardia" scrive oggi Il Romanista in apertura. Le garanzie per Gasp. Nella Roma di oggi, come di ieri, Cristante e Mancini sono due riferimenti imprescindibili, mentre Pellegrini è con Dybala e Dovbyk il miglior marcatore della rosa. Tra Serie A ed Europa, il futuro poggia ancora sulle loro spalle.
Spesso è stata considerata, da una parte del tifo romanista, la causa del mancato ingresso in Champions League degli ultimi anni. Altrettante volte è stata giudicata responsabile di esoneri ma la vecchia guardia è pronta ancora una volta a sostenere la Roma.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Le più lette
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Pronostico Juventus-Torino, la storia è dalla parte dei bianconeri: 30 anni senza vittorie granata in trasferta
Calcio femminile