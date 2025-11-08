La Roma si appoggia ancora sui senatori, Il Romanista in apertura: "La vecchia guardia"

"La vecchia guardia" scrive oggi Il Romanista in apertura. Le garanzie per Gasp. Nella Roma di oggi, come di ieri, Cristante e Mancini sono due riferimenti imprescindibili, mentre Pellegrini è con Dybala e Dovbyk il miglior marcatore della rosa. Tra Serie A ed Europa, il futuro poggia ancora sulle loro spalle.

Spesso è stata considerata, da una parte del tifo romanista, la causa del mancato ingresso in Champions League degli ultimi anni. Altrettante volte è stata giudicata responsabile di esoneri ma la vecchia guardia è pronta ancora una volta a sostenere la Roma.