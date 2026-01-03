Lampo di Leao, Diavolo in testa. La Gazzetta dello Sport in apertura: "Sfreccia il Milan"
"Sfreccia il Milan" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. A Cagliari basta un lampo di Rafa Leao, tornato in campo e dal 1' minuto, per la vittoria dei rossoneri. Allegri si riprende la vetta, in attesa delle altre gare della 18esima giornata. Super Rabiot, esordio per il neo arrivato Fullkrug. Allegri: "Scudetto? Troppo presto".
Calciomercato - "Chiesa primo sì, Vlahovic no finale": l'esterno del Liverpool apre al ritorno alla Juventus, il Barcellona va sull'attaccante serbo. L'Inter si avvicina al ritorno di Cancelo: i nerazzurri propongono all'Al Hilal lo scambio con uno tra Acerbi e De Vrij.
Serie A - Nel taglio alto spazio anche ai temi del campionato: "Il ritorno di Gasp, emozioni da Dea". Il tecnico sfida la 'sua' Atalanta dopo 9 anni insieme: "Sarà bello ma dopo non si fanno prigionieri".
