Lautaro e Bonny stendono la Lazio e il QS titola: "L’Inter viaggia in prima classe”

“L’Inter viaggia in prima classe” è il titolo con cui si apre l’edizione odierna del QS oggi in edicola in merito alla vittoria dell’Inter contro la Lazio e al primato in classifica dei nerazzurri. Sono le reti di Lautaro e Bonny, una per tempo nel 2-0 alla Lazio, ad assicurare ai nerazzurri il primo posto in coabitazione con la Roma, sorpassando il Napoli e allungando sul Milan, a due settimane dal derby che attende le milanesi dopo le nazionali.

Le scelte di Chivu trovano conforto nella prestazione e nel risultato finale. Rilanciare Acerbi (impenetrabile) in mezzo alla difesa e rimandare il rientro da titolare di Thuram, puntando sul più giovane connazionale per affiancare Martinez. La squadra, da par suo, ci mette la ferocia che mercoledì aveva latitato per eccesso di confidenza.