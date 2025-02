Lazio in ansia per Castellanos, si teme uno stiramento alla coscia sinistra

Buon risultato per la Lazio di Marco Baroni dopo il 2-2 maturato contro il Napoli: il tecnico dei biancocelesti è però in ansia per le condizioni del Taty Castellanos, fermatosi a metà primo tempo. "Speriamo non si tratti di nulla di grave in modo da poterlo riavere al più presto", ha dichiarato al termine della partita, ma al momento si teme si teme uno stiramento alla coscia sinistra.

Come ribadito da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, bisognerà capire quali saranno i tempi di recupero. Nel frattempo scalda i motori Noslin: "Ma io sono molto soddisfatto della sua prova - osserva Baroni -. Va servito in maniera diversa da Castellanos, dovremo imparare a farlo nelle prossime partite. Ma da prima punta possiamo schierare anche Dia oppure Pedro. E ultimamente sto provando in quella posizione pure Tchaouna".