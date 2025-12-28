Lazio, pari all'ultimo minuto. Il Tempo titola: "Ennesima occasione sprecata"
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Il Tempo, che propone il seguente titolo in taglio alto: "Ennesima occasione sprecata: Lazio, pari all'ultimo minuto". Termina 1-1 il match giocato ieri alle 18.00 tra l'Udinese e la formazione di Sarri: tutto nel finale, con l'autogol di Solet e la rete last minute di Davis.
Beffa atroce per la compagine laziale, anche per come è arrivato il gol dell'1-1: sospetto tocco di braccio, infatti, di Davis prima del tiro vincente. Dopo l'ennesimo episodio controverso, il club di Lotito opta per il silenzio stampa.
Guelfi e Ghibellini
