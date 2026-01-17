Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 17 gennaio
La lotta Scudetto entra nel vivo ed è uno degli argomenti principali presente sulle prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi, sabato 17 gennaio 2025, e che vi proponiamo in calce. Il Milan ci crede ma l'Inter quest'oggi può andare di nuovo a +6. Napoli di rincorsa: al Maradona la sfida con il Sassuolo di Grosso.
Domani il derby dell'Appennino, il Corriere di Bologna: "Il Bologna è tornato, ora si riprenda il Dall'Ara"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
