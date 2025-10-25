Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 25 ottobre
Tanta Serie A sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani, oggi in edicola. Focus in particolare sul Milan, impegnato ieri sera contro il Pisa, a San Siro. Nell'occasione i rossoneri hanno agguantato il pareggio solo allo scadere, dimenticando così le possibilità di "fuga" in classifica".
Poi ancora, spazio alle questioni in casa Juventus, con il tema Koopmeiners al centro dell'intervista rilasciata da Claudio Marchisio a Tuttospemort. Infine, occhi puntati su Antonio Conte che dopo due sconfitte consecutive deve guidare il suo Napoli questa sera contro l'Inter al Maradona.
